В российских городах начали отменять концерты «Сплин»

В Волгограде и Светлогорске отменили концерты рок-группы «Сплин»

В российских городах начали отменять концерты рок-группы «Сплин». Об этом сообщает BFM.ru со ссылкой на организаторов этих мероприятий.

Отменено запланированное на 11 сентября выступление в Светлогорске. Также коллектив не выступит 17 сентября на фестивале Park Season в Волгограде. Организаторы фестиваля не раскрыли причину, но сказали, что не могут повлиять на ситуацию.

23 августа стало известно, что «Сплин» не выступит в Москве. Как отмечал «Коммерсантъ», возможная отмена концерта может быть связана с предыдущим выступлением коллектива на фестивале «Чернозем» в Воронеже. В тот день лидер группы Александр Васильев обратился к уехавшим из России артистам — в частности, к участникам «Машины времени», «Аквариума» и Tequilajazzz — и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться. Он также посвятил им песню «Выхода нет».

Как отмечает «Коммерсантъ», основатель группы и ранее исполнял на фестивалях и сольных концертах специальную подборку композиций, большинство из которых были написаны еще в 2020 году без какого-либо контекста. Так, в одной из них есть строчка: «Выстрелы, вспышки, сирена и дым. Сколько же можно стрелять по своим?»