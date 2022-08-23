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В Москве отменили выступление группы «Сплин»

«Ъ»: в Москве отменили выступление «Сплина» после обращения Васильева к уехавшим артистам

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Выступление группы «Сплин» в Москве, скорее всего, не состоится. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лидер группы Александр Васильев прокомментировал ситуацию словами «И так все понятно». Как пишет издание, возможная отмена концерта может быть связана с предыдущим выступлением «Сплина» на фестивале «Чернозем» в Воронеже. В тот день Васильев обратился к уехавшим из России артистам — в частности, к участникам групп «Машина времени», «Аквариум» и Tequilajazzz —.и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться. Он также посвятил им песню «Выхода нет».

Как отмечает «Коммерсантъ», основатель группы и ранее исполнял на фестивалях и сольных концертах специальную подборку композиций, большинство из которых были написаны еще в 2020 года без какого-либо контекста. Так, в одной из них есть строчка: «Выстрелы, вспышки, сирена и дым. Сколько же можно стрелять по своим?»

Выступление группы «Сплин» было запланировано на 26 августа в рамках фестиваля «Музыка с сильным характером» на «ВЭБ-Арене» в Москве. Официально об отмене концерта не сообщалось.

Ранее сообщалось, что певица Земфира анонсировала первый с 2016 года концертный тур за рубежом.

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Дениза Мацаева
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