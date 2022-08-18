Земфира анонсировала первый с 2016 года концертный тур за рубежом

Российская певица Земфира анонсировала первый с 2016 года тур Borderline за рубежом

Российская певица, музыкант и композитор Земфира анонсировала гастрольный тур Borderline tour 2022. Информация об этом появилась на официальном сайте исполнительницы.

Концерты пройдут в 11 зарубежных городах с октября по ноябрь 2022 года. Певица выступит в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Российские города в концертной программе не указаны.

Предыдущий тур «Маленький человек» был проведен в 2016 году. Во время гастролей Земфира посетила 20 городов России. Концерты также состоялись в Белоруссии, Эстонии, Литве и Латвии, в Израиле, Германии, Великобритании, ОАЭ, США и Канаде. В 2021 года певица выпустила седьмой студийный альбом «Бордерлайн». Он стал первой за восемь лет пластинкой исполнительницы. В июле певица выпустила мини-альбом «Ах» — в него вошли четыре композиции.

Ранее сообщалось, что группа Little Big отменила концерты в России.