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Группа Little Big отменила концерты в России

Группа Little Big отменила концерты в России в 2022 году

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Группа Little Big отменила концерты в России, запланированные на 2022 год. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас», — сказано в сообщении.

Гастрольный тур должен был состояться в России с 27 августа по 10 декабря. Выступления планировались в Курске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Владивостоке, Светлогорске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, Уфе, Челябинске.

Ранее запретить концерты Little Big в России предлагали в Госдуме.

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Дениза Мацаева
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