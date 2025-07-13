Ликвидацию наемников из Молдавии на Украине опровергли

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о ликвидации своих солдат на Украине

Министерство обороны Молдавии прокомментировало данные о ликвидации своих солдат, участвующих в конфликте на Украине в качестве наемников на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые распространяют некоторые Telegram-каналы. В оборонном ведомстве республики опровергли эту информацию, передает ТАСС.

«Это ложная информация, направленная на манипулирование общественным мнением и дискредитацию Национальной армии», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали четверых контрактников из Молдавии ударом по украинскому полигону. Молдавские группы якобы были направлены перенимать опыт по негласной договоренности между президентами Майей Санду и Владимиром Зеленским.