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20:17, 31 июля 2026Россия

Замгубернатора российского региона вступил в отряд «Барс»

Замгубернатора ЯНАО Гурарий вступил в отряд «Барс»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Гурарий

Евгений Гурарий. Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Евгений Гурарий вступил в региональный отряд «Барс». Об этом сообщает Telegram-канал окружного правительства.

Помимо него, добровольцами стали депутат заксобрания Алексей Щелконогов и ряд заместителей глав муниципалитетов, отметили в правительстве.

«Они поступят на службу в отряд "Барс", который призван защищать территорию ЯНАО от беспилотных атак. Такие отряды созданы во всех регионах страны по поручению президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что потомок религиозного философа Василия Розанова в 2022 году ушел в зону проведения специальной военной операции. За время службы ему дважды повысили звание — сначала он стал капитаном, а затем — начальником группы психологической работы полка.

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