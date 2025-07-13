ВС России ликвидировали наемников из Молдавии на Украине

RT: ВС РФ ликвидировали полигон с молдавскими наемниками под Давыдовым Бродом

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали наемников из Молдавии ударом по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал RT со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным собеседников издания, молдавские группы проходили подготовку на территории Украины, в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Отмечается, что они были направлены перенимать опыт по негласной договоренности между президентами Майей Санду и Владимиром Зеленским.

Уточняется, что из десяти молдавских солдат двое ранены, четверо ликвидированы.

Ранее в июле российские войска поразили украинские центры комплектования. Уточнялось, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.