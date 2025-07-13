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15:01, 13 июля 2025Бывший СССР

ВС России ликвидировали наемников из Молдавии на Украине

RT: ВС РФ ликвидировали полигон с молдавскими наемниками под Давыдовым Бродом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: gazeta.ru

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали наемников из Молдавии ударом по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал RT со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным собеседников издания, молдавские группы проходили подготовку на территории Украины, в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Отмечается, что они были направлены перенимать опыт по негласной договоренности между президентами Майей Санду и Владимиром Зеленским.

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Уточняется, что из десяти молдавских солдат двое ранены, четверо ликвидированы.

Ранее в июле российские войска поразили украинские центры комплектования. Уточнялось, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

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