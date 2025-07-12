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12:34, 12 июля 2025Россия

Российские войска поразили украинские центры комплектования

Минобороны: ВС РФ поразили украинские центры территориального комплектования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили украинские центры территориального комплектования (аналоги военкоматов), а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 133-х районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Кроме того, по данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) более 1280 военнослужащих.

7 июля Сухопутные войска ВСУ сообщили, что ВС России поразили областные ТЦК в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Также на Украине признали наличие пострадавших среди сотрудников военкоматов в обоих городах.

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