ВСУ признали удар ВС России по двум областным военкоматам на Украине

ВСУ признали удар ВС России по областным военкоматам в Харькове и Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России поразили областные территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется», — сказали в ВСУ.

Как сообщается, ВС России 7 июля поразили здания Харьковского и Запорожского областных ТЦК с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также ВСУ признали наличие пострадавших среди сотрудников военкомата в обоих городах.

Ранее ВСУ заявили об атаках ВС России на военкоматы по всей Украине. В украинских Сухопутных войсках назвали целью России срыв мобилизации в стране.

