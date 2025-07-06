ВСУ заявили об атаках России на военкоматы по всей Украине

В Сухопутных войсках ВСУ назвали целью России срыв мобилизации на Украине

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об атаках России на украинские военкоматы по всей стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал, что «главная цель русских — сорвать мобилизацию» в республике. По его словам, такие атаки — это часть более широкой кампании, включающей минирование и попытки терактов.

За последнюю неделю были атакованы территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Кривом Роге, Полтаве, а в воскресенье, 6 июля, — в Кременчуге.

Ранее сообщалось, что взрыв в Кременчуге попал на видео.