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15:15, 6 июля 2025Бывший СССР

ВСУ заявили об атаках России на военкоматы по всей Украине

В Сухопутных войсках ВСУ назвали целью России срыв мобилизации на Украине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об атаках России на украинские военкоматы по всей стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал, что «главная цель русских — сорвать мобилизацию» в республике. По его словам, такие атаки — это часть более широкой кампании, включающей минирование и попытки терактов.

За последнюю неделю были атакованы территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Кривом Роге, Полтаве, а в воскресенье, 6 июля, — в Кременчуге.

Ранее сообщалось, что взрыв в Кременчуге попал на видео.

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