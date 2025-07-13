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22:02, 13 июля 2025Россия

Путин сделал заявление о независимости и суверенности России

Путин: Либо Россия будет суверенной, либо ее не будет вообще
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Reuters

Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Российский лидер поведал, что речь для мюнхенской конференции он писал по дороге в самолете. Путин просмотрел составленный для него предварительный набросок речи, отложил его и полностью все переписал. «Не потому что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет, просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может, и я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», — объяснил глава государства.

По словам Путина, озабоченности появлялись и у других участников международного общения. «Просто имея в виду такую глобальную мощь самих Соединенных Штатов — они помалкивали и держали язык за зубами. Но, повторяю: я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию, просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что для России и ее народа вопрос морали и нравственности имеет такое же большое значение, как геополитические интересы. Он отметил тесную связь морали с правом, подкрепив свои слова постулатами из теории права.

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