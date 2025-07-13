Путин раскрыл главный принцип своей работы

Путин: Стараюсь работать по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь»

Президент России Владимир Путин заявил, что старается работать на посту главы государства по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, слова главы государства приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что стремится выполнять поставленные перед ним практические задачи по вышеуказанному принципу. На первом этапе следует тщательно проанализировать возможные последствия того или иного шага, и только после этого можно уже переходить непосредственно к реализации задуманного, отметил Путин.

Российский лидер назвал свой пост «очень ответственной должностью». В этом контексте принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» приобретает еще большую актуальность. «Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом», — резюмировал президент.

Ранее он заявил, что человек в погонах представляет государство и пренебрежение к нему значит неуважение к целой стране. По этой причине Путин отказался общаться с представителем американской делегации, который в 1990-е годы во время визита в Санкт-Петербурге по-хамски обратился к сотруднику Пограничной службы. После этого инцидента занимавший тогда должность в петербургской мэрии Путин счел целесообразным не идти на диалог не только с позволившим себе неуважительный тон в общении с пограничником, но и с другими членами всей приехавшей из США делегации.