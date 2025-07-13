Путин рассказал об отказе общаться с делегацией США из-за одного инцидента

Путин в 90-е отказался общаться с делегацией США после хамства пограничнику

Президент России Владимир Путин вспомнил, как во время работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы отказался общаться с делегацией США из-за хамства по отношению к российскому пограничнику. Об инциденте главу государства спросил журналист Павел Зарубин.

«Какая-то делегация, действительно, приехала в Питер, и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо», — высказался российский лидер. Он добавил, что делегацию все же приняли, но он с ними не общался.

Путин пояснил, что человек в погонах представляет государство и пренебрежение к нему значит неуважение к целой стране.

Ранее политик рассказал, что у России на протяжении длительного времени всегда были добрые и своеобразные отношения с США. Он напомнил, что Россия поддерживала их стремление к независимости от Великобритании.

До этого президент России перечислил минусы своей работы. Среди них он назвал постоянные перегрузки и недостаток времени для общения с близкими. При этом Путин отметил, что, несмотря на эти неудобства, в его работе на посту президента есть вещи, «которые все это компенсируют».

