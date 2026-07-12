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23:58, 12 июля 2026Мир

Выжившие после иранской атаки военные США обвинили генералов в предательстве

WP: Пережившие удар иранского БПЛА по базе США военные обвинили генералов в предательстве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Американские военные, которым удалось пережить удар иранского БПЛА по базе США в кувейтском порту Эш-Шуайба, обвинили своих генералов в предательстве и игнорировании предупреждений о потенциальной атаке. Об этом сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, знакомые с внутренним расследованием.

Газета выяснила, что в результате удара, который произошел на второй день участия США в конфликте с Ираном, были ликвидированы шесть военнослужащих 103-го командования материально-технического обеспечения армии Соединенных Штатов, еще несколько десятков оказались ранены. Атаку описывали как одну из самых смертоностных для американских войск за время конфликта.

Опрошенные изданием военные заявили, что командиры оставили без внимания разведданные, по которым порт Эш-Шуайба назывался вероятной целью иранских ударов. Они указали, что размещение личного состава на этой базе было не рекомендовано в связи с недостаточной защитой от беспилотников.

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