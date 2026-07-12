Новым главным тренером сборной Уругвая стал Диего Форлан

Стал известен новый главный тренер сборной Уругвая. Об этом сообщает Marca.

Команду возглавит ее бывший нападающий Диего Форлан. Контракт рассчитан на срок до марта 2027 года.

В качестве игрока 47-летний Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Также он стал лучшим футболистом чемпионата мира 2010 года, на котором сборная Уругвая завоевала бронзовые медали.

Ранее с уругвайской командой работал Марсело Бьелса. Под его руководством она не вышла из группы на ЧМ-2026, из-за чего Бьелса был отправлен в отставку.