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23:44, 12 июля 2026Спорт

Стал известен новый главный тренер сборной Уругвая

Новым главным тренером сборной Уругвая стал Диего Форлан
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Стал известен новый главный тренер сборной Уругвая. Об этом сообщает Marca.

Команду возглавит ее бывший нападающий Диего Форлан. Контракт рассчитан на срок до марта 2027 года.

В качестве игрока 47-летний Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Также он стал лучшим футболистом чемпионата мира 2010 года, на котором сборная Уругвая завоевала бронзовые медали.

Ранее с уругвайской командой работал Марсело Бьелса. Под его руководством она не вышла из группы на ЧМ-2026, из-за чего Бьелса был отправлен в отставку.

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