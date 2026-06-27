Сборная Уругвая уступила Испании и вылетела с чемпионата мира

Сборная Уругвая уступила Испании и вылетела с ЧМ-2026

Сборная Уругвая уступила команде Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе Акрон в Мексике и завершился победой испанской сборной с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Алекс Баэна на 42-й минуте.

Испания заняла первое место в группе H с семью очками. Сборная Уругвая заняла третье место с двумя очками и вылетела с турнира. Второе место в группе заняла сборная Кабо-Верде, впервые в своей истории вышедшая в плей-офф. Замыкает квартет сборная Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).