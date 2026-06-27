Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Хьюстоне, США, и завершился со счетом 0:0.

Сборная Кабо-Верде заняла второе место в группе Н с тремя очками. Команда вышла в плей-офф на первом для себя чемпионате мира. Саудовская Аравия с двумя баллами заняла четвертое место и завершила свое выступление на турнире. Сборная Уругвая также вылетела с мундиаля, уступив команде Испании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).