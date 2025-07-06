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13:34, 6 июля 2025Мир

Путин высказался об отношениях с США

Путин: У России на протяжении длительного времени были добрые отношения с США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

У России на протяжении длительного времени всегда были добрые и своеобразные отношения с США. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«У нас с американцами на протяжении достаточно длительного времени были добрые и своеобразные отношения с США. Россия поддерживала их стремление к независимости от Великобритании, даже поставляли оружие. Деньгами тоже помогали и так далее. Потом Север поддерживали в гражданской войне США», — подчеркнул глава государства.

Путин резюмировал, что Москве и Вашингтону в этом контексте «всегда удавалось найти то, что объединяло страны».

3 июля Путин в ходе разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом напомнил ему о вкладе России в становление американской государственности, а также поздравил с годовщиной принятия Декларации независимости США, которая празднуется 4 июля.

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