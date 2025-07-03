Путин преподал Трампу урок истории США

Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление США

Президент России Владимир Путин напомнил своему американскому коллеге Дональду Трампу о вкладе России в становление США, а также поздравил с годовщиной принятия Декларации независимости США, которая празднуется 4 июля. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Владимир Путин, конечно, поздравил президента Трампа с отмечаемым завтра национальным праздником в США — Днем независимости. При этом с нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности», — указал представитель Кремля.

В частности, Ушаков уточнил, что Путин имел в виду войну за независимость США и гражданскую войну, в которых Российская империя поддерживала американцев.

В период войны за независимость США, которая продолжалась с 1775 по 1783 годы, Российская империя отказала Великобритании в предоставлении своих войск для подавления мятежа в североамериканских колониях. Кроме того, императрица Екатерина II издала доктрину «вооруженного нейтралитета». Под этим термином известен союз держав, обязавшихся силой защищать принципы нейтральной торговли и готовности флота ответить огнем, если он будет атакован в Америке британскими кораблями.

Эту декларацию поддержало подавляющее большинство стран Европы, в результате чего Британия оказалась стеснена в способности блокировать с моря Соединенные Штаты, что сыграло немаловажную роль в ее поражении в войне.