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21:35, 12 июля 2026Мир

В США сделали важное заявление о России после смерти Грэма

Politico: Кончина Грэма ставит под вопрос введение новых санкций США против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поставила под сомнение возможность введения ограничений на российские энергоносители. Об этом пишет Politico.

«После смерти Грэма попытки ввести экономические санкции против России оказались под вопросом», — сказано в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что политик объявил о якобы поддержке его плана о пошлинах для покупателей российских нефти и газа со стороны официального Вашингтона. Теперь союзники Грэма в этом вопросе могли бы объединиться для принятия пакета мер в память о сенаторе.

При этом данная инициатива может оказаться в подвешенном состоянии, поскольку ее главный сторонник на Капитолийском холме ушел, а второй по значимости сторонник, Митч Макконнелл, также отсутствует, сказано в статье.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него.

В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма. Он назвал сенатора одним из величайших людей и американским патриотом.

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