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11:10, 12 июля 2026Мир

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма

Президент США Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), получившего известность из-за своей русофобской позиции. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер! Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линдси! Подробности и информация о церемонии последуют. Как печально!» — заявил Трамп.

О смерти Грэма, которому 9 июля исполнился 71 год, стало известно ранее. В заявлении, сделанном офисом политика, сказано, что он умер вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.

Грэм был известен как один из главных «ястребов» Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и максимальному усилению санкций против России. Также объектами его нападок неоднократно выступали Иран и Китай. При этом политик последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.

В одном из последних своих заявлений Грэм сообщил о том, что Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, который, в частности, предполагает введение 500-процентных пошлин против ряда стран.

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