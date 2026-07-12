Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 12 июля 2026Мир

Стало известно о возможном присутствии одного зарубежного лидера на похоронах Линдси Грэма

The Times of Israel: Премьер Израиля Нетаньяху может приехать на похороны Линдси Грэма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может приехать в США на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«По словам источника в канцелярии премьер-министра, Нетаньяху подумывал о том, чтобы прилететь в США на похороны», — указано в публикации.

По данным издания, Биньямин Нетаньяху еще ранее планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Встреча двух лидеров также может пройти во время поездки премьера Израиля на территорию Соединенных Штатов.

Премьер-министр Израиля также выразил соболезнования по случаю кончины Линдси Грэма. «Он посвятил свою жизнь защите Америки, укреплению нашего альянса и отстаиванию интересов свободного мира», — подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России ответили на обвинение из США о причастности Москвы к смерти сенатора Грэма
    В столичном ЖК квартиру затопило фекалиями
    Раскрыты детали попыток врачей реанимировать сенатора Грэма
    В Германии испугались прямой конфронтации с Россией из-за Украины
    Стало известно о возможном присутствии одного зарубежного лидера на похоронах Линдси Грэма
    Сенатор Грэм перед смертью потрогал украинский «Писюн»
    США нанесли удары по иранским судам в Ормузском проливе
    Иран нанес удар по американским военным в Кувейте
    Мэттью Макконахи показал внешность 18-летнего сына
    Россиянам назвали самый опасный способ покупки квартиры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok