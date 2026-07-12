Стало известно о возможном присутствии одного зарубежного лидера на похоронах Линдси Грэма

The Times of Israel: Премьер Израиля Нетаньяху может приехать на похороны Линдси Грэма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может приехать в США на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«По словам источника в канцелярии премьер-министра, Нетаньяху подумывал о том, чтобы прилететь в США на похороны», — указано в публикации.

По данным издания, Биньямин Нетаньяху еще ранее планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Встреча двух лидеров также может пройти во время поездки премьера Израиля на территорию Соединенных Штатов.

Премьер-министр Израиля также выразил соболезнования по случаю кончины Линдси Грэма. «Он посвятил свою жизнь защите Америки, укреплению нашего альянса и отстаиванию интересов свободного мира», — подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.