На Украине неизвестные украли танк Т-70

В селе Оскол Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70 с братской могилы

В селе Оскол Изюмского района Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко сообщает украинский телеканал «Общественное».

Памятник был установлен на центральном кладбище, на могиле экипажа, который погиб в подбитом танке при освобождении села.

Украли танк в ночь на 11 июля во время комендантского часа. Злоумышленники, когда вывозили памятник, уничтожили не менее 12 надгробий.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части третьей стать 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Киеве убрали посвященную погибшим солдатам надпись на русском языке.