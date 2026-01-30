В Киеве убрали посвященную погибшим солдатам надпись на русском языке

В Киеве в Музее войны убрали надпись на русском языке «Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.
Уточняется, что надпись была посвящена советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне.
«Лично директор музея с молотком полез сбивать буквы. Данное решение в музее назвали "деколонизацией"», — говорится в публикации.
Ранее на Украине замазали символику на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в Ровенской области.