Бывший СССР
16:52, 30 января 2026Бывший СССР

В Киеве убрали посвященную погибшим солдатам надпись на русском языке

«Страна.ua»: В Музее войны в Киеве убрали надпись на русском языке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве в Музее войны убрали надпись на русском языке «Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что надпись была посвящена советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне.

«Лично директор музея с молотком полез сбивать буквы. Данное решение в музее назвали "деколонизацией"», — говорится в публикации.

Ранее на Украине замазали символику на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в Ровенской области.

