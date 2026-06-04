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14:30, 4 июня 2026Спорт

Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

Аршавин заявил голландцу Ван дер Варту, что в футболе редко применяют допинг
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу FONBET ответил на слова экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла Ван дер Варта о допинге в отечественной команде на чемпионате Европы 2008 года.

«Я сам не понял, как я бегал в том матче. Для меня самого удивительно», — заявил Аршавин. Он подчеркнул, что в футболе редко применяют допинг, так как это не циклический вид спорта.

Ранее Ван дер Варт намекнул на то, что футболисты российской команды использовали допинг на Евро-2008. По его воспоминаниям, в дополнительное время россияне бегали как новенькие, а на результат игры могла повлиять «допинговая история в России».

Матч прошел летом 2008 года, основное время закончилось со счетом 1:1. В овертайме россияне забили два мяча и вышли в полуфинал турнира, где уступили испанцам. Несмотря на это, из-за правил того Евро россияне стали бронзовыми призерами турнира.

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