Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

Аршавин заявил голландцу Ван дер Варту, что в футболе редко применяют допинг

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу FONBET ответил на слова экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла Ван дер Варта о допинге в отечественной команде на чемпионате Европы 2008 года.

«Я сам не понял, как я бегал в том матче. Для меня самого удивительно», — заявил Аршавин. Он подчеркнул, что в футболе редко применяют допинг, так как это не циклический вид спорта.

Ранее Ван дер Варт намекнул на то, что футболисты российской команды использовали допинг на Евро-2008. По его воспоминаниям, в дополнительное время россияне бегали как новенькие, а на результат игры могла повлиять «допинговая история в России».

Матч прошел летом 2008 года, основное время закончилось со счетом 1:1. В овертайме россияне забили два мяча и вышли в полуфинал турнира, где уступили испанцам. Несмотря на это, из-за правил того Евро россияне стали бронзовыми призерами турнира.