Раскрыты причины массовой гибели птиц в российском регионе

АПК «Нацрыба»: В массовой гибели птиц на Камчатке виноваты вулканы

В массовой гибели птиц на Камчатке могут быть виноваты вулканы. Причину экологической катастрофы в российском регионе раскрыли специалисты АПК «Нацрыба», передает Telegram-канал Amur Mash.

Ученые обследовали море в районах, где находят тела пернатых, и обнаружили в воде трехкратное превышение содержания железа. Эксперты предполагают, что так получилось из-за пепла, который выбрасывают исполины.

При употреблении такой воды иммунитет птиц ослаб, а органы поразили гельминты, допустили специалисты. Окончательные результаты исследований пообещали предоставить через 20 дней.

В конце июля на одном из самых популярных российских пляжей — Халактырском — обнаружили более десятка мертвых птиц. На видео видны тушки кайр и топорков. Очевидцы также сообщили о том, что 24 июля в районе пляжа была желтая пена на воде.