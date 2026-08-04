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14:10, 4 августа 2026 (обновлено: 14:36, 4 августа 2026)Экономика

Раскрыты причины массовой гибели птиц в российском регионе

АПК «Нацрыба»: В массовой гибели птиц на Камчатке виноваты вулканы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Matthias Behrends / Shutterstock / Fotodom

В массовой гибели птиц на Камчатке могут быть виноваты вулканы. Причину экологической катастрофы в российском регионе раскрыли специалисты АПК «Нацрыба», передает Telegram-канал Amur Mash.

Ученые обследовали море в районах, где находят тела пернатых, и обнаружили в воде трехкратное превышение содержания железа. Эксперты предполагают, что так получилось из-за пепла, который выбрасывают исполины.

При употреблении такой воды иммунитет птиц ослаб, а органы поразили гельминты, допустили специалисты. Окончательные результаты исследований пообещали предоставить через 20 дней.

В конце июля на одном из самых популярных российских пляжей — Халактырском — обнаружили более десятка мертвых птиц. На видео видны тушки кайр и топорков. Очевидцы также сообщили о том, что 24 июля в районе пляжа была желтая пена на воде.

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