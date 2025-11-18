На Украине замазали символику на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны

В селе Ровенской области Украины замазали советскую символику на памятнике

На памятнике, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны и находящемся в селе Мочулки Ровненской области Украины, были замазаны советская символика и изображения советских солдат, пишет РИА Новости.

«Заретушировали символику бывших властей – ее уже не видно. Серпы и орден мы заштукатурили, первые грубые работы уже сделали», — заявила глава Клеванского сельского совета Галина Кидун.

Ранее памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе решили временно не демонтировать, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что, прежде чем проводить градостроительные или архитектурные изменения в пределах объекта, город должен получить согласование ЮНЕСКО.