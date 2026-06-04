Пригодность воды на российских курортах для купания оценили

Синоптик Паршина: Вода на российских курортах пока слишком холодная для купания

Вода на российских курортах пока слишком холодна для массового купания. Пригодность водоемов для открытия купального сезона оценила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, купаться получится только у самых закаленных людей. «В Анапе — плюс 18, в Геленджике — плюс 17, в районе Калининграда на Балтике — плюс 16, в Сочи — плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты-Алушты — всего плюс 12 градусов», — уточнила Паршина.

Метеоролог добавила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купальный сезон с нырянием на глубину получится еще не скоро.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что летняя погода продержится в Москве до конца ближайшей недели. Воздух начнет прогреваться до плюс 24-26 градусов в Москве и плюс 22-27 градусов по области. К понедельнику, 8 июня, температура может достичь плюс 28 градусов.