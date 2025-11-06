На Украине решили временно не демонтировать памятник Пушкину

Памятник Пушкину в Одессе не демонтируют из-за защиты ЮНЕСКО

Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе решили временно не демонтировать, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет издание «Общественное».

«Памятник Пушкину расположен в пределах объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы", который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и список всемирного наследия под угрозой», — пишет издание.

Отмечается, что, прежде чем проводить градостроительные или архитектурные изменения в пределах объекта, город должен получить согласование ЮНЕСКО.

Как передает издание, директор департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Иван Липтуга заявил, что «визуальное влияние памятника на публичное пространство устранено».

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук объяснил желание президента страны Владимира Зеленского спрятать памятник Александру Пушкину в Одессе, огородив его досками.

