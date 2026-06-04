Популярный препарат назвали помощником в замедлении старения

Nat Com: Семаглутид может замедлять биологическое старение организма

Препарат семаглутид, который широко используется для снижения веса и лечения диабета, может замедлять биологическое старение организма. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании участвовали 108 взрослых с ВИЧ и нарушением распределения жировой ткани. Половина добровольцев в течение 32 недель получала семаглутид, а остальные — плацебо. Для оценки старения ученые использовали так называемые эпигенетические часы — метод, который анализирует химические изменения ДНК и позволяет оценить биологический возраст клеток.

Оказалось, что у участников, принимавших семаглутид, признаки биологического старения накапливались медленнее. По одному из наиболее известных показателей скорость старения снизилась примерно на 9 процентов. Также препарат был связан с более благоприятными маркерами здоровья мозга, сердца, печени, почек и обмена веществ, а показатели, связанные с риском возрастных заболеваний и смерти, улучшились по сравнению с группой плацебо.

Авторы предполагают, что эффект может быть связан со снижением воспаления, уменьшением висцерального жира и улучшением обменных процессов. При этом исследователи подчеркивают, что семаглутид не «омолаживает» организм и не обращает старение вспять.

Ранее стало известно, что препараты класса GLP-1 снижают риск развития рака молочной железы.