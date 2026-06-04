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09:08, 4 июня 2026Ценности

Жену Канье Уэста заметили в непривычном образе и с огромной сумкой Birkin

Папарацци заметили дизайнера Бьянку Цензори в дубленке и с огромной сумкой Hermès Birkin
Мария Винар

Кадр: Splash News / YouTube

Папарацци заметили австралийского дизайнера Бьянку Цензори в непривычном для нее образе и с огромной сумкой. Фото публикует Page Six.

Жену скандального американского рэпера Канье Уэста запечатлели у аэропорта Мельбурна, Австралия. Избранница музыканта предстала перед камерами в черных солнцезащитных очках, дубленке молочного цвета, розовых лосинах и серебристых туфлях на шпильках. При этом она несла в руках огромную кожаную сумку Hermès Birkin Haute à Courroies 50. По данным издания, стоимость такой модели составляет 21 тысячу долларов (около 1,5 миллиона рублей).

В апреле сообщалось, что Цензори удивила соцсети отказом от откровенного образа для похода в университет. Дизайнер посетила учебное заведение в Нью-Йорке с целью выступить в качестве приглашенного критика. Фотографы запечатлели, как знаменитость вышла из машины в черной блузе с высоким горлом, серой юбке длиной чуть выше колена и кожаных сапогах с высоким голенищем.

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