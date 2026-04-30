17:07, 30 апреля 2026

Бьянка Цензори удивила соцсети отказом от голого образа для похода в университет

Мария Винар

Кадр: The U.S. Sun

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори отказалась от голого образа для похода в Колумбийский университет и удивила пользователей соцсети. Видео и комментарии опубликованы на странице портала TMZ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена американского скандального рэпера Канье Уэста посетила учебное заведение в Нью-Йорке с целью выступить в качестве приглашенного критика на мероприятии под названием «Заключительные обзоры четвертого курса продвинутой программы магистратуры по архитектуре». Фотографы запечатлели, как знаменитость вышла из машины в черной блузе с высоким горлом, серой юбке длиной чуть выше колена и кожаных сапогах с высокими голенищами.

Пользователи платформы оценили появление Цензори на публике в комментариях под роликом. «Я не узнала ее», «Никогда не видел ее такой одетой. Очень красивая», «Наконец-то она одета», «Боже, в одежде она выглядит совсем по-другому, но ей это идет», «Этот наряд ей так подходит. Красиво!» — рассуждали они.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори в откровенном боди сходила на свидание с мужем.

