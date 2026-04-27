Бьянка Цензори в оголяющем грудь боди сходила на свидание с мужем

11:08, 27 апреля 2026

Бьянка Цензори в откровенном боди попала в объективы камер на свидании с мужем
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде сходила на свидание с мужем, американским скандальным рэпером Канье Уэстом. Фото публикует Page Six.

Папарацци запечатлели знаменитостей в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, США. Цензори попала в объективы камер в серебристых колготках и телесном боди, вырезы которого частично оголяли ее грудь. При этом она распустила волосы и дополнила образ макияжем глаз в стиле smoky eyes.

Избранник Цензори, в свою очередь, предпочел более скромный наряд. Он выбрал для выхода в свет черную футболку и худи с капюшоном.

В апреле 2024 года экс-возлюбленная Канье Уэста, актриса и фотомодель Эмбер Роуз рассказала, что он заставлял ее носить «голые» наряды с самого начала их отношений. По ее словам, она всегда была консерватором, но из-за чувств к музыканту легко согласилась на это.

    Последние новости

    В Кремле заявили о принимаемых в связи с атаками ВСУ на Урал мерах

    Лечащаяся от шопоголизма певица потратила миллионы рублей на украшения

    Подростки попали на ядерный объект в Эстонии и вызвали панику

    Украинский пенсионер получил срок за высказывания о параде Победы

    Ушедший из России концерн установил рекорд продаж машин

    Ким Чен Ын оценил операцию в Курской области

    Названы ключевые партнеры России в сфере ИИ

    Трамп нашел «ловушку» для своих ярых критиков

    Россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии

    Арбалетом и ножами вооружился мужчина для расправы над дизайнером в Москве

    Все новости
