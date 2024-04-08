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12:29, 8 апреля 2024Ценности

Бьянку Цензори заподозрили в желании носить «голые» наряды во время беременности

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Инсайдер заподозрил жену американского рэпера Канье Уэста в желании носить «голые» наряды во время беременности. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По его словам, дизайнер Бьянка Цензори планирует родить ребенка от музыканта. «Я не удивлюсь, если она скоро забеременеет и по-прежнему будет носить откровенные наряды, как это делала певица Рианна», — заявил он.

Собеседник портала считает, что Цензори нравится внимание общественности к ее персоне. «Она чувствует, что многие ее образы художественны, а не только модны. Бьянка полностью предана делу, и ей все равно, что о ней думают люди», — пояснил он.

Ранее экс-возлюбленная Канье Уэста, актриса и фотомодель Эмбер Роуз рассказала, что он заставлял ее носить «голые» наряды с самого начала их отношений. По ее словам, она всегда была консерватором, но из-за чувств к музыканту легко согласилась на это.

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      Мария Винар
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