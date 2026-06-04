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09:12, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Гоблин похвастался «правильной» судимостью

Блогер Пучков назвал правильной судимостью заочный приговор на Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, похвастался заочным приговором на Украине, который ему вынесли в июне 2025 года, и назвал его правильной судимостью. Об этом он заявил в разговоре с журналистом Петром Лидовым в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Пучков и Лидов, комментируя новость о том, что теперь для получения российского гражданства иностранцам необходимо предоставлять справку об отсутствии судимости, назвали это нововведение оправданным. Лидов в шутку добавил, что гражданство также можно выдавать людям с «правильной, хорошей» судимостью по политической статье «против чего-нибудь украинского».

«Как у меня. Мне Винницкий суд дал 10 лет с конфискацией имущества, да. Прошу любить и жаловать», — поиронизировал в ответ Гоблин. Он также добавил, что хотел бы получить документ, подтверждающий его судимость на Украине.

В конце июня 2025 года суд украинского города Винница заочно приговорил Пучкова к 10 годам тюрьмы, приговор также предполагал конфискацию имущества. Гоблина обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и других нарушениях.

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