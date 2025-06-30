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10:14, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Гоблина заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине

Винницкий городской суд заочно приговорил блогера Пучкова к 10 годам тюрьмы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Суд украинского города Винница заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, к тюремному заключению. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что блогера приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Винницкий суд признал Пучкова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде военных действий. Уточнялось, что Гоблин также находится под санкциями Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В марте стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении российского телеведущего, генерального директора канала «Спас» Бориса Корчевникова. Его подозревали в нарушении трех уголовных статей, в частности, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконном пересечении государственной границы. В ведомстве отметили, что принимают комплексные меры, чтобы привлечь Корчевникова к ответственности.

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