На Украине начали расследование в отношении Бориса Корчевникова

СБУ объявила телеведущему Корчевникову о подозрении по трем уголовным статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении российского телеведущего, генерального директора канала «Спаси» Бориса Корчевникова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

СБУ объявила Корчевникову о подозрении по трем уголовным статьям. Телеведущего обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность республики, оправдании спецоперации на Украине, а также в незаконном пересечении государственной границы.

В ведомстве отметили, что принимают «комплексные меры» для привлечения Корчевникова к ответственности, поскольку он находится в России. «Расследование проводили при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора», — добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что на Украине предъявили обвинения главному редактору канала RT Маргарите Симоньян. В частности, СБУ объявила журналистке о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.