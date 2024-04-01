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14:47, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

СБУ предъявила обвинения Симоньян

СБУ объявила Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила главному редактору канала RT Маргарите Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) страны. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

В СБУ заявили, что сообщили Симоньян о подозрении по следующим статьям УК: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны». Кроме того, речь идет о статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

В СБУ также заявили, что продолжают принимать комплексные меры для привлечения Симоньян к ответственности.

«Напомним, что по материалам СБУ в марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — добавили в службе.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила певице Таисии Повалий о подозрении в призывах захватить Украину. В службе указали, что артистка публично поддержала действия президента Владимира Путина и проведение специальной военной операции на Украине.

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      Олег Давыдов
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