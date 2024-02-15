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14:47, 15 февраля 2024Культура

СБУ заподозрила Повалий в призывах захватить Украину

СБУ сообщила Повалий о подозрении в призывах захватить Украину

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила певице Таисии Повалий о подозрении в призывах захватить Украину. Об этом сообщается в социальных сетях органа публичной власти, передает «Газета.ру».

В СБУ отметили, что в 2014 году артистка переехала в Россию, получила гражданство РФ и начала работать в Москве, а также публично поддержала действия президента Владимира Путина и проведение специальной военной операции на Украине (СВО).

Бывшую народную артистку Украины обвиняют в «коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вторжения РФ».

В феврале прошлого года Повалий объяснила переезд с Украины в Россию. Исполнительница призналась, что всегда мечтала о смене жительства. Позже певицу потребовали лишить украинского гражданства.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров спел песню украинской артистки Ирины Билык перед ранеными бойцами СВО во время своего визита в Горловку.

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      Анастасия Астахова
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