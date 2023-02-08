Таисия Повалий объяснила переезд c Украины в Россию

Певица Таисия Повалий объяснила, что переезд в Россию всегда был ее мечтой

Украинская певица Таисия Повалий объяснила переезд с Украины в Россию. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Исполнительница призналась, что переезд в Москву всегда был ее мечтой. «В 1990-м я стала победителем Всесоюзного конкурса Гостелерадио "Новые имена" и пела в Колонном зал Дома союзов. А уже с 2004 года приезжала в Россию на съемки, на концерты, давала здесь туры по городам, пела с Николаем Басковым, со Стасом Михайловым. И чувствовала себя в России как дома», — пояснила она.

По словам Повалий, она никогда не забывала про свои корни и никого не предавала. При этом она заявила, что «привыкла быть там, где правда», поэтому в конфликте двух стран поддерживает Россию. По мнению певицы, Россия защищает ее.

В октябре 2022 года Киев ввел санкции против Повалий. Рестрикции предполагают 15 ограничительных мер, таких как блокировка активов, запрет на вывод капитала с территории государства, приобретение земельных участков, приватизацию и аренду, аннулирование разрешений и лицензий.

Киев также принял решение лишить деятельницу культуры государственных наград Украины. Санкции введены на пять лет.