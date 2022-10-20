Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой

Киев ввел санкции против уроженок Украины певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой

Киев ввел санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Рестрикции предполагают 15 ограничительных мер, таких как блокировка активов, запрет на вывод капитала с территории государства, приобретение земельных участков, приватизацию и аренду, аннулирование разрешений и лицензий.

Киев также принял решение лишить деятельниц культуры государственных наград Украины. Санкции введены на пять лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова и жены президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины сроком на 10 лет. В ее отношении действуют 13 ограничительных мер. Всего украинский глава ввел санкции против 2507 физических лиц и 1374 компаний.

