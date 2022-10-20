Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:17, 20 октября 2022Культура

Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой

Киев ввел санкции против уроженок Украины певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Juliya Khanina/ Globallookpress.com

Киев ввел санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Рестрикции предполагают 15 ограничительных мер, таких как блокировка активов, запрет на вывод капитала с территории государства, приобретение земельных участков, приватизацию и аренду, аннулирование разрешений и лицензий.

Киев также принял решение лишить деятельниц культуры государственных наград Украины. Санкции введены на пять лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова и жены президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины сроком на 10 лет. В ее отношении действуют 13 ограничительных мер. Всего украинский глава ввел санкции против 2507 физических лиц и 1374 компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЦБ заявил о сокращении производства в России
Байден предрек осложнение выделения помощи Украине
Киев обвинили в целенаправленном минировании дорог
ООН заявила об ожидании «зеленого света» от России для посещения Еленовки
«Зенит» одержал вторую победу в Кубке России
Белый дом рассказал о решении союзников поставлять оружие Украине
Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой
Сексолог объяснил истинные причины тяги к доминированию и подчинению в постели
В США раскрыли секрет о поставках оружия Украине
В Венгрии обсудят присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.