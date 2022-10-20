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17:59, 20 октября 2022Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против супруги Лукашенко

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги белорусского лидера Александра Лукашенко Галины. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения устанавливаются на десять лет. Согласно документу, в отношении Галины Лукашенко вводятся 13 ограничительных мер, в том числе блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.

Всего Зеленский ввел санкции против 2507 физических лиц и 1374 компаний. В их числе Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника» и другие.

В марте министерство финансов США также включило в санкционный список жену президента Белоруссии. Всего под американские санкции попали 15 человек из России и Белоруссии, а также одно юридическое лицо. Какие конкретно ограничения были наложены, не уточнялось.

Галина Лукашенко — официальная жена белорусского лидера. Она является матерью его старших детей Виктора и Дмитрия. При этом вместе супруги не живут уже многие годы.

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Варвара Кошечкина
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