Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против супруги Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги белорусского лидера Александра Лукашенко Галины. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения устанавливаются на десять лет. Согласно документу, в отношении Галины Лукашенко вводятся 13 ограничительных мер, в том числе блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.

Всего Зеленский ввел санкции против 2507 физических лиц и 1374 компаний. В их числе Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника» и другие.

В марте министерство финансов США также включило в санкционный список жену президента Белоруссии. Всего под американские санкции попали 15 человек из России и Белоруссии, а также одно юридическое лицо. Какие конкретно ограничения были наложены, не уточнялось.

Галина Лукашенко — официальная жена белорусского лидера. Она является матерью его старших детей Виктора и Дмитрия. При этом вместе супруги не живут уже многие годы.

