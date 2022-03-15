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Жена Лукашенко попала под американские санкции

Жена президента Белоруссии Галина Лукашенко попала в санкционный список США
Галина Лукашенко

Галина Лукашенко. Фото: Ю. Иванов / РИА Новости

Министерство финансов США включило в санкционный список жену президента Белоруссии Галину Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Галина Лукашенко — официальная жена белорусского лидера. Она является матерью его старших детей Виктора и Дмитрия. При этом вместе супруги не живут уже многие годы.

Всего под американские санкции попали 15 человек из России и Белоруссии, а также одно юридическое лицо. Какие конкретно ограничения были наложены, пока не уточняется.

Ранее Александр Лукашенко высказался о вероятности участия его страны в спецоперации на территории Украины. «Нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — утверждал он.

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Алевтина Запольская
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