Жена Лукашенко попала под американские санкции
Жена президента Белоруссии Галина Лукашенко попала в санкционный список США
Министерство финансов США включило в санкционный список жену президента Белоруссии Галину Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Галина Лукашенко — официальная жена белорусского лидера. Она является матерью его старших детей Виктора и Дмитрия. При этом вместе супруги не живут уже многие годы.
Всего под американские санкции попали 15 человек из России и Белоруссии, а также одно юридическое лицо. Какие конкретно ограничения были наложены, пока не уточняется.
Ранее Александр Лукашенко высказался о вероятности участия его страны в спецоперации на территории Украины. «Нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — утверждал он.