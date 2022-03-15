Лукашенко высказался о вероятности участия Белоруссии в спецоперации

Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ввязываться в операцию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о вероятности участия его страны в спецоперации на территории Украины, передает БЕЛТА.

«Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине», — сказал Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности.

По его словам, в участии Белоруссии нет никакой необходимости: у России достаточно войск и оружия. «У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — заявил президент.

При этом Лукашенко назвал задачей Белоруссии «предупредить нападение с тыла» на продвигающиеся российские войска. «Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству», — отметил он.

Ранее Лукашенко сказал, что два дня назад в сторону Белоруссии с территории Украины была запущена тактическая ракета «Точка-У». Она была перехвачена и уничтожена в районе реки Припять.

