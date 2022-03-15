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Лукашенко заявил о запущенной с Украины в сторону Белоруссии «Точке-У»

Лукашенко заявил, что два дня назад с Украины запустили «Точку-У» в сторону Белоруссии

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Два дня назад в сторону Белоруссии с территории Украины была запущена тактическая ракета «Точка-У». Об этом во вторник, 15 марта, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По словам главы государства, пуск был совершен ночью. В итоге ракета была перехвачена и уничтожена белорусскими военными совместно с их российскими коллегами в районе реки Припять.

Как отметил Лукашенко, таким образом Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине. «Зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать... Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну», — заявил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия «пока терпит». «Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все», — заключил политик.

В начале марта Лукашенко заявил, что никто не просит Минск вмешиваться в конфликт на Украине, и заверил, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации. Позже белорусское Минобороны также опровергло слухи о готовящейся отправке войск на Украину, подчеркнув, что подобные сообщения являются фейками, которые распространяют СМИ Украины «при поддержке экстремистских ресурсов польских спецслужб».

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Варвара Кошечкина
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