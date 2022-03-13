В Белоруссии опровергли слухи об отправке военных на Украину

Минобороны Белоруссии назвало фейками сообщения об отправке войск на Украину

Белорусское Минобороны заявило, что опровергает слухи о готовящейся отправке войск на Украину и якобы идущих в связи с этим бунтах, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление военного ведомства страны, распространенное телеканалом «Беларусь 1».

Согласно утверждению ведомства, речь идет об «очередном фейке», который тиражируют СМИ Украины «при поддержке экстремистских ресурсов польских спецслужб». Из сообщения следует, что авторы вброса ссылаются на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Минобороны Белоруссии утверждает, что речь идет об очередной попытке провокации. Ведомство подчеркнуло, что белорусские военнослужащие не принимают участие в операции на Украине, и рекомендовало руководствоваться «официальным источникам информации» Белоруссии.

11 марта президент страны Александр Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, стороны обсудили в том числе переговоры по Украине. Как указала Эйсмонт, президенты пришли к выводу, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент. Также она сообщила о том, что стороны согласовали поставки Минску современных образцов военной техники.