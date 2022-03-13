Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии опровергли слухи об отправке военных на Украину

Минобороны Белоруссии назвало фейками сообщения об отправке войск на Украину

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусское Минобороны заявило, что опровергает слухи о готовящейся отправке войск на Украину и якобы идущих в связи с этим бунтах, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление военного ведомства страны, распространенное телеканалом «Беларусь 1».

Согласно утверждению ведомства, речь идет об «очередном фейке», который тиражируют СМИ Украины «при поддержке экстремистских ресурсов польских спецслужб». Из сообщения следует, что авторы вброса ссылаются на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Минобороны Белоруссии утверждает, что речь идет об очередной попытке провокации. Ведомство подчеркнуло, что белорусские военнослужащие не принимают участие в операции на Украине, и рекомендовало руководствоваться «официальным источникам информации» Белоруссии.

11 марта президент страны Александр Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, стороны обсудили в том числе переговоры по Украине. Как указала Эйсмонт, президенты пришли к выводу, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент. Также она сообщила о том, что стороны согласовали поставки Минску современных образцов военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выживших на месте массового расстрела в Попасной
Абрамович перегнал попавшую под санкции яхту в Черногорию
Названы самые часто выбираемые для московских младенцев имена киногероев
Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов на Украине
Глава МВФ оценила угрозу мирового финансового кризиса
Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
Американцы не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города
В МВД рассказали о 300 задержанных на несогласованной акции в Москве
Золотов объяснил темпы спецоперации России на Украине
«Зенит» упустил победу в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.