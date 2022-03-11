Россия поставит Белоруссии современные образцы военной техники

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что РФ поставит Белоруссии современную военную технику

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Москва поставит Минску современные образцы военной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит РИА Новости.

«Много внимания в ходе беседы уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства​​​. В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники», — рассказала Эйсмонт изданию Белта.

Она добавила, что в ответ Белоруссия нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве. Встреча началась в 14:00 и длилась более пяти часов. В частности, президенты обсудили переговоры по Украине. Они пришли к выводу, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент.