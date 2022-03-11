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Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Встреча Путина и президента Белоруссии Лукашенко в Кремле продлилась пять часов

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча началась в 14:00 и длилась более пяти часов. Сообщается, что Лукашенко уже покинул Кремль.

Одной из главных тем переговоров стала ситуация на Украине. Также главы государств обсудили введенные странами Запада санкции в отношении двух стран.

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8 марта

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Лукашенко прерывались. По данным Telegram-канала «Пул Первого», президенты вместе провели телефонный разговор, а затем продолжили переговоры в формате рабочего обеда.

В ходе переговоров Лукашенко заявил, что принес российскому лидеру карту, которая, по его словам, свидетельствует о планах нападения Украины на российские и белорусские войска, которые находились на учениях.

Алиса Реброва
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