Переговоры Путина и Лукашенко прерывались

Встреча Путина и Лукашенко прервалась на телефонный разговор

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прерывались. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на источники.

По их данным, Путин вместе с Лукашенко провел международный телефонный разговор. «Затем переговоры продолжились в формате рабочего обеда, сейчас снова общаются в кабинете Путина. Встреча идет более 3 часов», — сказано в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что принес Путину карту, которая, по его словам, свидетельствует о планах нападения Украины на российские и белорусские войска, которые находились на учениях.

Он также предложил антисанкционный план. По мнению белорусского лидера, к борьбе с последствиями санкций надо привлечь страны Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).