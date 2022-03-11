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Лукашенко предложил Путину антисанкционный план

Лукашенко предложил бороться с последствиями санкций вместе с союзниками по ЕАЭС и ОДКБ

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину антисанкционный план: к борьбе с последствиями санкций, считает он, нужно привлечь союзников по Евразийскому экономическому сообществу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению Лукашенко, государствам ОДКБ и ЕАЭС необходимо обговорить условия взаимной торговли. Если бороться и работать над решением проблемы вместе, уверен он, «через месяц» можно будет забыть о введенных ограничениях.

Белорусский лидер также предложил Путину поддержать его предложение о встрече представителей стран ОДКБ и ЕАЭС в Москве и обсуждении взаимной торговли, а также совместной экономической политики в условиях санкций.

Ранее Лукашенко назвал свинством санкции в отношении России и Белоруссии. По мнению президента, они нелегитимны и нарушают международные соглашения и договоры.

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Алиса Реброва
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